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شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر ماسورة بشمال الجيزة وإزالة أكشاك مخالفة بالعمرانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وانتهت محافظة الجيزة، من خلال حى العمرانية، من إزالة الأكشاك المخالفة من أعلى الرصيف بشارع أحمد لطفى السيد، ورفع الإشغالات، وغلق وتشميع مقهى بشارع القاهر من نصر الثورة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وإشراف محمد نور الدين رئيس حى العمرانية.
وفى إطار متابعة المشروعات القومية وتذليل أى عوائق، تابع محمود زين العابدين شنب رئيس مركز ومدينة العياط، أعمال عداية الصرف الصحى على مصرف اللبينى والاجتماع مع المواطنين المعترضين على مرور خط الصرف الصحى الرئيسى خوفا على منازلهم، حيث تم تقديم تعهدات من الشركة المنفذة والجهاز التنفيذى والاتفاق على استمرار أعمال الحفر، واستمرار العمل بالمشروع.
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