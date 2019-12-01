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إصلاح كسر ماسورة بشمال الجيزة وإزالة أكشاك مخالفة بالعمرانية.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت محافظة الجيزة، من خلال حى شمال، وأجهزة الصرف الصحى، من إصلاح كسر خط مياه الشرب بشارع جمال الدين الأفغانى من شارع النيل أرض الجمعية قطر 1200 مم.

 

وانتهت محافظة الجيزة، من خلال حى العمرانية، من إزالة الأكشاك المخالفة من أعلى الرصيف بشارع أحمد لطفى السيد، ورفع الإشغالات، وغلق وتشميع مقهى بشارع القاهر من نصر الثورة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وإشراف محمد نور الدين  رئيس حى العمرانية.

 

وفى إطار متابعة المشروعات القومية وتذليل أى عوائق، تابع محمود زين العابدين شنب رئيس مركز ومدينة العياط، أعمال عداية الصرف الصحى على مصرف اللبينى والاجتماع مع المواطنين المعترضين على مرور خط الصرف الصحى الرئيسى خوفا على منازلهم، حيث تم تقديم تعهدات من الشركة المنفذة والجهاز التنفيذى والاتفاق على استمرار أعمال الحفر، واستمرار العمل بالمشروع.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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