شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية تبدأ دورات تدريبية مكثفة فى إنتاج تقاوى 5 محاصيل استراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، تنظيم عدة الدورات التدريبة المكثفة لرفع كفاءة الباحثين بالمعهد والمهندسين الزراعيين بمختلف مديريات الزراعة في مجالات محاصيل الحبوب والمحاصيل البقولية والزيتية، ومجال انتاج تقاوى المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ،و لرفع كفاءة الباحثين والعاملين بالقطاع الزراعى ، وزيادة الإنتاج .

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، فى تصريحات لـ" الخليج 365"، إن هناك دورات مكثفة يقوم لها المعهد خلال الشهر الجارى، منها الدورة الاولى تبدا لجميع الباحثين بالمعهد بمحطة شندويل والمحطات القريبة فى مجال إنتاج التقاوى يحاضر فيها أساتذة من المعهد فى مجال إنتاج التقاوى القمح و الذرة والذرة الرفيعة والمحاصيل البقولية والمحاصيل الزيتية.

وأضاف خليل ، أن الدورة الثانية سيتم تنظيمها منتصف الشهر الجارى، بمشاركة جميع الباحثين بمحطة سدس بمحافظة بني سويف والمحطات القريبة منها وذلك فى مجال الإحصاء الوراثى والتصميمات يحاضر فيها أساتذة من المعمل المركزي للإحصاء، مشيرا إلى أن هذه الدورة تتناول مجالات التصميمات والتحليلات الإحصائية والأخطاء الشائعة التي يقع فيها الباحثين حيث يحاضر فيها أساتذة من الجامعات أعضاء لجنة ترقيات المعهد وأساتذة من المعمل المركزى للإحصاء.

وتابع مدير معهد المحاصيل الحقلية إلي أن هذه الدورات تساهم فى حل المشاكل البحثية والارشادية لضمان كفاءة الأبحاث التطبيقية في القطاع الزراعي خاصة المحاصيل الاستراتيجية التي تشكل عصب الزراعة المصرية، مشددا علي أن هذه الدورات التدريبية تضمن رفع كفاءة الباحثين والعاملين بالقطاع الزراعى.