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شركات وطنية وبنوك ترعى منتدى شباب العالم 14 ديسمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ بسيناء، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 ملقياً الضوء على قضايا مختلفة تندرج تحت محاور السلام والتنمية والإبداع- وقد أعلنت إدارة المنتدى عن انطلاقه تحت رعاية نخبة كبيرة من البنوك والشركات المصرية.

 

وتشمل قائمة الرعاة الرسميين للمنتدى عدة بنوك وشركات، كما تقوم شركة مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لضيوف منتدى شباب العالم، وقد تم وضع شعار المنتدى على طائرات الشركة ومعداتها وسياراتها الأرضية للترويج لهذا الحدث العالمي.

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