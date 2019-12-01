شكرا لقرائتكم خبر عن شركات وطنية وبنوك ترعى منتدى شباب العالم 14 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
وتشمل قائمة الرعاة الرسميين للمنتدى عدة بنوك وشركات، كما تقوم شركة مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لضيوف منتدى شباب العالم، وقد تم وضع شعار المنتدى على طائرات الشركة ومعداتها وسياراتها الأرضية للترويج لهذا الحدث العالمي.
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