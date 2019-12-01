شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتدرائية تنعى ثلاثة أشخاص ضحايا انهيار حائط دير أبو فانا بملوي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وذكر بيان الكاتدرائية: تجري الآن أعمال الفحص والتحقيق للوقوف على أسباب الحادث
واختتم البيان: نطلب من الله النياح والراحة للمتوفين والشفاء للمصابين
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