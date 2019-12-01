شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتدرائية تنعى ثلاثة أشخاص ضحايا انهيار حائط دير أبو فانا بملوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد وفاة ثلاثة أشخاص في انهيار الحائط الغربي للكنيسة الأثرية بدير أبو فانا بملوي مشيرة إلى إصابة أربعة أخرين وذكر بيان الكاتدرائية: تجري الآن أعمال الفحص والتحقيق للوقوف على أسباب الحادث Advertisements واختتم البيان: نطلب من الله النياح والراحة للمتوفين والشفاء للمصابين

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