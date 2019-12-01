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الكاتدرائية تنعى ثلاثة أشخاص ضحايا انهيار حائط دير أبو فانا بملوي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد وفاة ثلاثة أشخاص في انهيار الحائط الغربي للكنيسة الأثرية بدير أبو فانا بملوي مشيرة إلى إصابة أربعة أخرين

 

وذكر بيان الكاتدرائية: تجري الآن أعمال الفحص والتحقيق للوقوف على أسباب الحادث

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واختتم البيان: نطلب من الله النياح والراحة للمتوفين والشفاء للمصابين

 

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