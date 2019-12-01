شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: احتكاك جرار زراعى بقطار ركاب المنصورة - المطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى بيان صادر لها عن إنحراف جرار زراعى بمقطورة (بدون لوحات معدنية) كان يسير بجوار خط السكة الحديد بين محطتى سلسيل والرياض بخط المنصورة المطرية أدى إلى احتكاكه مع العربة الأولى من قطار 208 ركاب المطرية المنصورة.

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وأشار البيان، إلى وجود تلفيات خفيفه بالعربة وحدوث كدمات طفيفه لعدد 2 ركاب وعلى الفور تم نقلهم لمستشفى ميت سلسيل العام.

ولفت البيان استكمال القطار رحلته للمنصورة بدون أى عوارض وفى السياق نفسه ناشدت الهيئة قائدى المركبات والدراجات البخارية والمشاة بالالتزام بتعليمات الهيئة والعبور من المنافذ الشرعية حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.