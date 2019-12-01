قائمة صادرات 13 محصول خضر وفاكهة تغزو الأسواق العالمية بـ5.1 مليون طن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ارتفاع صادراتها الزراعية إلى أكثر من 5 مليون طن ، ينشر "الخليج 365 " أهم قائمة صادرات الخضر والفاكهة التى تغزو الأسواق العالمية من خلال اخر تقرير صادر من الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة.. وهى كالاتى:
- بلغت 5.1 مليون طن ، بزيادة 220 ألف و178طن عن نفس المدة من العام الماضى.
- الموالح بلغت مليون و764 ألف و841 طن لتحتل المركز الأول.
- تصدير 687 ألف و842 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى.
- تصدير 551 ألف و158 طن بصل، محتلا المركز الثالث.
- احتل العنب المركز الرابع بإجمالى 113 ألف و378 طن.
- الرمان احتل المركز الخامس بإجمالي 114 ألف و 167 طن.
- الثوم احتل المركز السادس بـ30 الف و252 طن .
- احتلت المانجو المركز السابع بإجمالي 33 ألف و427 طن.
- المركز الثامن الفراولة بإجمالي 20 الف و 483 طن.
- الفاصوليا احتلت المركز التاسع بإجمالى 16 الف و29 طن.
- الجوافة احتلت المركز العاشر بإجمالي 9450 طن .
- الخيار احتل المركز الحادي عشر بإجمالي 7696 طن.
- الفلفل احتل المركز الثاني عشر بإجمالي 6159 طن.
- الباذنجان احتل على المركز الأخير بإجمالي 2608 طن.
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