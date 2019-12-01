شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط دولى مكثف لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وخطوات غير مسبوقة لتأهيل الطلاب لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا طفرة هائلة من حيث التنوع فى الأنشطة الدولية التى يتم القيام بتنفيذها تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، بهدف الانفتاح على العالم من خلال عدة آليات عمل فى مقدمتها بروتوكولات التعاون مع كبرى جامعات العالم، وأيضاً من خلال التدريب المتطور وتأهيل طلاب الجامعة على اقتحام سوق العمل ليس فى مصر فقط بل على مستوى العالم ايضاً.

صرحت بذلك الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأشارت إلى أن الجامعة فى هذا الإطار الذى يستهدف فى المقام الأول نقل الخبرات الدولية تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع كبرى جامعات العالم ومن بينها التعاون العلمى والثقافى مع عدة جامعات يونانية ومع جامعة جنوا الإيطالية، لمنح الطلاب فرصة التدريب العملى بكلية الطب التابعة لجامعة جنوا.. إلى جانب تعاون آخر مع كليات التجارة بجامعة "لندن سكول" والتى يتم بمقتضاها إنشاء أفرع دولية للجامعات البريطانية فى مصر، وذلك انطلاقا من الخبرة الدولية التى تتمتع بها بريطانيا فى نقل خدماتها التعليمية الى الجامعات الكبرى فى مختلف أنحاء العالم.

ولفتت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إلى أن الاتجاه نحو دمج طلاب الجامعة مع الكيانات الدولية الكبرى من أجل صقلهم بالتجارب والخبرات التى تؤهلهم للحصول على فرص عمل فى الخارج بعد التخرج ما كان يمكن أن يتم على هذا النحو من الاتقان لو لم يكن كل هذا الدعم والتشجيع والمساندة التى يقدمها خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء لإدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهو ما انعكس بشكل لافت للنظر على تحقيق الكثير من الإنجازات من بينها الإنجاز الذى حققته كلية الطب البشرى بشأن المعادلة الأمريكية للأطباء، وهى خطوة تستهدف فى المقام الأول دمج الطلاب فى سوق العمل وفق أحدث معايير الجودة العالمية، حيث إن نظام المعادلة الأمريكية للأطباء يتم من خلال خضوع طلاب كلية الطب البشرى لاختبار الرخصة الطبية الأمريكى، وهو الاختبار الذى يشترط أن يجتازه الأطباء من أجل الحصول على رخصة مزاولة مهنة الطب فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتكمن أهمية هذه الخطوة فى أنه بدون هذا الاختبار لا يستطيع الطبيب مزاولة العمل فى هذا المجال بأى حال من الأحوال.

ونتيجة لنقص أعداد الأطباء فى أمريكا وحاجة المجتمع الأمريكى الى أطباء للعمل فى مختلف التخصصات، فإنه تم فتح المجال أمام هذه المعادلة لإتاحة الفرصة للطلاب بمختلف جامعات العالم لاجتياز هذه الاختبارات التى تؤهلهم للحصول على الرخصة الطبية الأمريكية.

وبالتالى سوف يتمكن خريج كلية الطب البشرى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من الحصول على رخصة مزاولة المهنة فور التخرج مباشرة، وهو ما يجعله قادر على اقتحام سوق العمل وهو مؤهل تأهيلاً كاملاً لهذه المهنة.

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وأوضحت الدكتورة ياسمين الكاشف، أن الجامعة حققت إنجازاً دولياً جديداً فى منتهى الأهمية، يتمثل فى اعتماد الجامعة مركزاً اقليمياً للامتحانات الدولية الخاصة بمجموعة شركات تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مقدمتها "ميكروسوفرت" و" ادوبي " .، حيث تم فى هذا الاتجاه توقيع بروتوكول بين الجامعة ممثلة فى كلية تكنولوجيا المعلومات وبين شركة "سرتي بورت - بيرسون " وبهذا البروتوكول تم اعتماد الجامعة مركزاً للامتحانات الدولية لشركات ميكروسوفرت وأدوبي وعدد من الشركات الدولية الأخرى العاملة فى نفس المجال، كما يؤهلها أيضاً لمنح شهادة IC3 وذلك من خلال إنشاء معمل متخصص لإجراء هذه الاختبارات الدولية، علماً بأن اختبار الشهادة الدولية لأساسيات الإنترنت والحاسوب اعتمدتها وزارة التربية والتعليم كأحد شروط التعيين والترقي بالوزارة، كما أنها أحد مسوغات التعيين في العديد من الوظائف الحكومية الأخرى، وتم أيضاً اعتماد هذه الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية فى إطار اعتمادها عالميا كبديل لشهادة ICDL ويتم منح الممتحن شهادة إلكترونية فور الانتهاء من الامتحان، والشهادة مطبوعة من الشركة الأم بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تقرير خاص بمهارات المتدرب يحصل عليه عن طريق بريده الالكتروني علماً بأن امتحانات IC3 تتم بأكثر من 26 لغة منها اللغة العربية.

وفى إطار الأنشطة الدولية أيضاً، فازت الجامعة بجائزة مؤتمر الابداع الطلابي فى دورته الـ 21 الذى نظمه اتحاد الجامعات العربية فى دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة .وهى جائزة "أفضل بحث علمى" مقدم من الطالبة أمينة صقر بكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بالجامعة، حيث تحرص الجامعة دائماً على أن تظل فى المقدمة، وذلك من خلال الحصول على المراكز الأولى فى أنشطة البحث العلمى، وفى هذا الاطار استطاعت الجامعة أن تحصل علي المركز الأول في التبادل الطلابى للتدريب لمدة 6 أعوام علي التوالي، باعتبارها أكثر الجامعات العربية استقبالاً وتدريباً للوفود الطلابية من جميع أنحاء الدول العربية، وهو ما يؤكد رسالة ودور الجامعة في دعم العملية التعلمية سواء داخل مصر أو خارجها.











