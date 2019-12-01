الكاميرات توقع المتهمين بسرقة مشغولات فضية بآلاف الجنيهات من محل بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على عاطلين سرقا مشغولات فضية قيمتها 100 ألف جنيه من داخل محل يعمل به أحدهما بالنزهة.

تلقى ضباط قسم شرطة النزهة بلاغا من "ج.ع"، 40 سنة، صاحب محل للمشغولات الفضية يفيد باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الفضية بإجمالي وزن 4 كيلو جرام تقدر قيمتهم بمبلغ 100 ألف جنيه من داخل المحل ملكه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ المحل وإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص العاملين السابقين والحاليين بالمحل أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "م.ا"، 20 سنة، عامل بذات المحل، "م.خ"، 20 سنة، عامل.

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وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة، فيما أقر الأول بأنه نظرا لعمله بالمحل وعلمه باحتفاظ مالكه كميات كبيرة من المشغولات الفضية فخطط لسرقته وفي سبيل ذلك تمكن من الاستيلاء على المفتاح الأصلي للمحل واصطناع نسخة منه واستعان بالمتهم الثاني في تنفيذ مخططه وعقب ذلك توجها للمحل عقب انصراف العاملين به وتمكنا من الدخول والاستيلاء على المسروقات ولاذا بالفرار.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضابط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشادهما بمسكن المتهم الثاني ضبط كافة المسروقات المستولي عليها، باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.