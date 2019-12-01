محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم مدينة نصر أول، يفيد بسرقة سيارة ميني باص، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط "ف.م" 46 سنة صاحب الورشة المنوه عنها، "ر.م" 40 سنة عاطل، لقيامهما بسرقة السيارة رقم م ل د 769 (ميني باص 24 راكب) ماركة متسوبيشي، بعد قيامه بركنها وبلاغ "ي.م" 47 سنة سائق.

واعترافهما بتكوينهما تشكيلاً عصابياً، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات، بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتغيير معالمها بمعرفة المتهم الأول وإعادة ترخيصها بموجب مستندات مزورة والتصرف فيها بالبيع، واعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

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وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بأماكن إخفائها، وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفا بقيامها بالاشتراك مع "ع.ر" 46 سنة جزار وارتكاب 12 حادث سرقة سيارة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم الثالث وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها، وتم بإرشادهم ضبط كافة السيارات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئي النية".

كما تم بإرشادهم ضبط 3 محركات خاصين بالسيارات، ومحرك خاص بالسيارة رقم هـ س أ 795 ماركة شاهين والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 59515 لسنة 2019م جنح مدينة نصر أول بلاغ "م.م" جار الإرشاد عنها، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في تقطيع السيارات "3 صواريخ الكهرباء، 4 زرادية، 5 مفاتيح " عدة "، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا علي السيارات واتهموهم بالسرقة.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.