ضبط مقاول هارب من دفع مليون و600 ألف جنيه غرامات بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على مقاول هارب من غرامات مالية مستحقة بلغت مليون و600 ألف جنيه بالزيتون.

تمكن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بقيادة الرائد أحمد صبري معاون المباحث من ضبط "ج.م"، 47 سنة، مقاول والمطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام غرامة "مباني" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت مليون و600 ألف جنيه.

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.