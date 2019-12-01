كشف غموض سرقة 20 ألف دولار من سيارة لنقل الأموال بالأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح ضباط مباحث القاهرة، في كشف غموض واقعة سرقة 20 ألف دولار من سيارة لنقل الأموال بالأميرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة الأميرية مفادة تلقي شرطة النجدة بلاغ من "ا.م"، 45 سنة، مسئول الشئون القانونية بشركة لنقل الأموال بتضرره من كل من "م.ع"، 29 سنة، قائد السيارة رقم ب ب ف 761 التابعة للشركة محل عمله، "ك.س"، 46 سنة، عامل بذات الشركة "قائد طاقم السيارة"، "ا.م"، 50 سنة، عامل بذات الشركة وأفاد بأنهم حال عودتهم من بنك فرع محافظة بني سويف مستقلين السيارة الخاصة بالشركة محل عملهم عقب استلامهم مبلغ مالي 40 ألف دولار اكتشف سرقة مبلغ مالي 20.000 دولار من داخل السيارة واتهم سالفي الذكر في ارتكاب الواقعة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المبلغ نفوا ارتكابهم واقعة السرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبإعادة مناقشة المشكو في حقهم تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو في حقه الاول

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بمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة واضاف بأنه عقب استلامهم المبلغ المالي من بنك فرع بني سويف واثناء عودتهم استغل توقف السيارة بمدينة بني سويف لتحصيل الثاني والثالث مبالغ مالية من احدى عملاء الشركة فقام بمغافلتهما والاستيلاء علي المبلغ المالي المشار إليه عقب قيامه بكسر القفل الخاص بالحقيبة واستبداله بأخر كان بحوزته وفور وصولهم لطريق الأوتوستراد دائرة قسم شرطة منشاة ناصر , قام بإيقاف السيارة مدعياً رغبته في قضاء الحاجة وتمكن من إخفاء المبلغ المستولي عليه وسط المهملات بالطريق العام بمواجهة الثاني والثالث بما جاء بأقوال المتهم نفى علمهما بواقعة السرقة

تم بإرشاد المتهم ضبط المبلغ المالي المستولي عليه بمكان اخفائه، بسؤال المبلغ اتهمه بالسرقة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.