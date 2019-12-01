سقوط نصاب استولى على أموال شباب في القاهرة بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم بالدول الأجنبية.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تبلغت من أحد المحامين مقيم بمنطقة طنطا بالغربية، بصفته وكيلاً عن 5 أشخاص مقيمون بمحافظات "الغربية، الجيزة، كفرالشيخ")، لتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولي إحدى الشركات والاستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ 90 ألف جنيه مصري بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول الأجنبية "دون الوفاء بذلك".

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط (أحد الأشخاص-مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة)، إذ قام المذكور بممارسة نشاطاً احتيالياً غير مشروع في الاستيلاء على أموال الشباب من راغبي الهجرة للدول الأجنبية بقصد العمل، متخذاً من مقر إحدى الشركات كائنة بمنطقة الزمالك بدائرة قسم شرطة مدينة قصر النيل بالقاهرة، وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالدول الأوربية ، وتمكن من الإيقاع بضحاياه عن طريق إنشائه صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصـــل الاجتماعي "فيس بوك " وأعلن من خلالها عن إمكانية قيامه باستخراج تأشيرات عمل منسوبة للعديد من الدول الأوربية لاستقطاب الشباب راغبي السفر للخارج مقابل حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم لتلك الدول بالأسلوب المشار إليه.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته، 12 عقد اتفاق بين المتهم المذكور والمجني عليهم يفيد تعهد الشركة بتوفير فرص عمل لهم بالدولة الأجنبية، و 10 عقود عمل محدد المدة، و30 طلب حصول على تأشيرة منسوبة للدولة الأجنبية، و15 ملف تحتوي على المستندات الخاصة بالمجني عليهم "صور جوازات سفر، صور بطاقات رقم قومي، شهادات ميلاد، شهادات تخرج، شهادات تأدية الخدمة العسكرية"، وتحويلات مالية بلغت جملتها حوالى 250 ألف جنيه مصري، ومجموعة من إيصالات النقدية لمبالغ مالية بالجنية المصري واليورو بلغت جملتها تقريباً (10 آلاف يورو – 200 ألف جنيه مصري)، ومطبوعات دعائية باسم الشركة للإعلان عن توافر فرص عمل بالدول الأجنبية، ومبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وقد أمكن الاستدلال على (7) أشخاص من ضحايا المتهم تمكن من الاستيلاء منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 70 إلى 120 ألف جنيه مصري بالأسلوب الإجرامي المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.