القبض على عصابة تستدرج راغبي تحويل العملة وتسرقهم بالإكراه في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا القبض على تشكيل عصابي، لاستدراج راغبي تحويل العملة المصرية إلى الدولار والاستيلاء على المبالغ المالية عقب افتعال مشاجرة فيما بينهم.

تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمــن قنا من أحد المواطنين (سن 30، مالك شركة استيراد وتصدير ومقيم بدائرة قسم شرطة المنيا) بسابقة اتفاقه مع بعض الأشخاص "مقيمون بعزبة طايع بدائرة المركز" على استبدال مبلغ (390 ألف جنيه) إلى عملات أجنبية "دولار" وتوجهه لمقابلتهم بمنزل أحدهم بالعزبة المُشار إليها وبرفقته (4 أشخاص- مقيمون بمحافظة المنيا) وحال تواجدهم بذلك المنزل لاستبدال المبلغ المالي قام أربعة من ضمن هؤلاء الأشخاص - مُستقبليهم - "بحوزة أحدهم سلاح ناري" بافتعال مشاجرة معهم والاستيلاء منهم على المبلغ المالي والتعد على المُبلغ وآخر بصحبته بالضرب وإصابتهما بخدوش وسحجات متفرقة وانصرافه ومرافقيه من مكان الواقعة عقب ذلك.

فقد أسفرت جهود فريق إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكبي الواقعة (5 أشخاص، مقيمون بدائرة المركز - سبق إتهام 4 منهم في 20 قضية متنوعة).

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين وبحوزتهما (2 بندقية آلية - المبلغ المالي المستولى عليه).

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهما بسابقة اتفاقه مع إثنين من مرافقي المجني عليه "الأول، الثاني" على استدراجه لمكان الواقعة بزعم استبدال العملة المحلية بأخرى أجنبية "دولار" والاستيلاء منه على المبلغ المالي واقتسامه فيما بينهما واستعانته بباقي المتهمين لتنفيذ مخططهم الإجرامي وعقب حضور المجني عليه ومرافقيه قام بالتعد على المجني عليه وأحد مرافقيه "لإبعاد الشبهة عن الأخير" وإحداث ما بهما من إصابات والاستيلاء على المبلغ المالي.

وأمكن ضبط مرافقا المُبلغ، وبمواجهتهما أكدا ما جاء باعترافات المتهم المضبوط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارى تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.