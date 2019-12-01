تأجيل قرار منع حسن نافعة من التصرف في أمواله لـ5 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل قرار منع حسن نافعة من التصرف في أمواله لجلسة 5 ديسمبر.

ونسبت النيابة لـ"حسن نافعة" اتهامًا بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراض لها ونشر أخبار كاذبة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم، ووليد عبدالجواد.

كانت النيابة قررت حبس نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محامٍ ضده.