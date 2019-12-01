الرئيس السيسي يفتتح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019 " والذي يقام بمركز المنارة للمعارض والمؤتمرات بالقاهرة الجديدة ويستمر حتى 4 ديسمبر الجاري.

وتفقد الرئيس السيسي مختلف أجنحة المعرض سواء أجنحة الوزارة المصرية التي تعرض ما تم من رقمنة للخدمات المقدمة للمواطنين، أو أجنحة الشركات الخاصة المصرية والعربية والأجنبية التي تعرض أحدث التكنولوجيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستمع الرئيس السيسي لشرح من وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت حول رؤية الدولة فيما يتعلق بالتحول الرقمي وصولا إلى تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات من تموين وتعليم وصحة ومرور وخلافه.

Advertisements

كما استمع الرئيس السيسي لشرح من وزير المالية الدكتور محمد معيط حول جهود الوزارة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات والمعاملات المالية للمواطنين ومنها معاملات مصلحة الضرائب من خلال الإقرارات الإلكترونية والخدمات الصوتية والربط الإلكتروني.

وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي عددا من الخدمات المقدمة منها خدمة تطبيق المحمول "معاشي" المقدمة لأصحاب المعاشات للتيسير عليهم، كما عرضت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد أحدث أدوات جمع وعرض وتحليل المعلومات والبيانات ومنها بوابة مصر المعلوماتية الجغرافية وبيانات الإحصاءات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.

واستعرض ممثل وزارة الداخلية أهم الخدمات التي أصبحت تقدم إلكترونيا للمواطنين وعلى رأسها خدمات المرور والأحوال المدنية.

كما تفقد الرئيس السيسي جناح البنك المركزي المصري. ​