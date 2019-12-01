ضبط 37 هاتفا مع راكب فور وصوله من الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، محاولة تهريب 37 هاتفا محمولا، أخفاها راكب مصري فور وصوله من دولة الامارات داخل جيوب سحرية، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه حافظ المنشاوي مأمور اللجنة في راكب مصرى الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من دبي، وبالعرض على محمد عيد مرسى مدير الإدارة، قرر تكليف أماني عبدالله مأمورة الضبط تحت إشراف هاني أبوطالب مدير الحركة بتفتيش حقائبه، تبين وجود 37 هاتفا محمولا ماركة iPhone 11 pro مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وتقدر القيمة للأغراض الجمركية بحوالي مليون جنيه.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي وتحريز المضبوطات، لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.​