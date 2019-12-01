برلمانية تنتقد ضعف تطبيق عقوبة الكتابة الهزلية في الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن ضعف تطبيق عقوبة الكتابة الهزلية في الشوارع

وقالت، حسب بيان، إنه ازدادت في الآونة الأخيرة، الكتابة الهزلية على الجدران وحوائط الهيئات والتماثيل العامة، مؤكدة أنها ظاهرة تشوه المنظر الحضاري العام، كما تحمل في طياتها تشويه لسمعة الآخرين.

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وأشارت إلى أنه رغم وجود نص قانوني يجرم هذه الكتابات إلا أنه لا يتم الالتزام من قبل الجهات المعنية بمعاقبة المخالفين.

ولفتت إلى أن القانون ينص على معاقبة كل من يكتب العبارات المسيئة على جدران المباني الحكومية والخاصة بالحبس لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ 100 آلاف جنيه، ومصادرة الأدوات المستخدمة في الرسم أو الكتابة.

وطالبت بضرورة تفعيل النصوص القانونية حول جرائم السب والقذف حفاظا على الوطن والمواطنين، مشيرة إلى أن بعض العبارات التي تكتب على جدران الحوائط والمساجد والكنائس، وفي الشوارع العامة تعبر عن العنف اللفظي، وتعد ضمن جرائم السب والقذف في الطريق العام التي يشمل القانون على نصوص عقابية شديدة ورادعة.​