الإسكان: نستهدف إنشاء مليون شقة سكنية لتحقيق العدالة الاجتماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الدولة تستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنيه لمحدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، بجانب ختطها التوسعية في تنفيذ شبكات الطرق والكباري ومحطات الطاقة.

وأضاف عباس خلال المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني، يجرى تنفيذ 20 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، لعمل نقلة نوعية حضارية وتوفير مسكن مناسب، لافتا إلى أنه يتم تخصيص أراضي لجمعيات الإسكان التعاوني لتلبية احتياجات شريحة أخرى من المواطنين.

وأشار إلى أننا تستهدف مشاركة وتفاعل أكثر الإسكان التعاوني لحل مشكلة السكن في مصر، والوصول الي مجتمعات متجانسة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى سعي مصر إلى أن تصل نسبة مشاركة الاسكانيات التعاونية إلى 30% من المنتج السكني، وفق خطة تهدف إلى تطوير التشريعات وإنشاء مدن جديدة وتحقيق التكامل بين جميع القطاعات الاقتصادية.