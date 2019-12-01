محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، الذي تنطلق فعاليات نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ بسيناء، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، عن انطلاقه تحت رعاية نخبة كبيرة من البنوك والشركات المصرية.
وقالت إدارة المنتدى، في بيان، اليوم الأحد، إن قائمة الرعاة الرسميين تشمل (البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة - البنك التجاري الدولي - بنك قطر الوطني الأهلي QNB - مجموعة طلعت مصطفى - الشركة المصرية للاتصالات WE - المصرف المتحد - بنك التعمير والإسكان - بنك فيصل الإسلامي - البنك العربي الأفريقي الدولي - البنك المصري لتنمية الصادرات - البنك الزراعي المصري - بنك قناة السويس - الشركة المصرفية العربية (SAIB) - بنك التنمية الصناعية والعمال المصري - البنك المصري الخليجي (EG Bank) - بنك بلوم - بنك البركة - شركة كوكاكولا).
كما تقوم شركة مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لضيوف منتدى شباب العالم، وقد تم وضع شعار المنتدى على طائرات الشركة ومعداتها وسياراتها الأرضية للترويج لهذا الحدث العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر 16 بنكًا و5 شركات.. بالأسماء ننشر رعاة منتدى شباب العالم 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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