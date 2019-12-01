بأماكن حساسة.. ضبط حشيش وهيروين على جسد راكبة في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية من الحشيش المخدر والهيروين، أخفتها راكبة مسافرة على الطائرة المتجة إلى دبي، وجرى إلغاء سفرها واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

اشتبهت الخدمة الأمنية من إدارة تامين الركاب على جهاز كشف الحقائب في وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكبة، أثناء سفرها على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى دبي، وبفتحها لم يتم العثور على شيء، وفتشتها الشرطة، وعثرت معها على قطعتين من الحشيش المخدر وزنت 86 جرامًا و 71 جرامًا هيروين في أماكن حساسة على جسدها.

أمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية وإلغاء سفر الراكبة وإحالتها للنيابة.