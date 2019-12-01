أخبار مصر | خبيرا أمراض عصبية وجراحة أنف وأذن وحنجرة بمستشفى المعادي والجلاء العسكري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبيرا أمراض عصبية وجراحة أنف وأذن وحنجرة بمستشفى المعادي والجلاء العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، الأستاذ الدكتور مجدي القلليني، خبير جراحات الأنف والأذن والحنجرة وقاعدة الجمجمة وجراحات أورام قاع الجمجمة الأمامى والخلفي وجراحات المخ والأعصاب بجامعة كنتاكى بالولايات المتحدة الأمريكية،يفى الفترة من 7 وحتى 21 ديسمبر الحالي.

كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي، الأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي، خبير الأمراض العصبية واضطرابات المخ والصرع واستشاري كهرباء المخ والصرع، بجامعة ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 22 ديسمبر وحتى 2 يناير 2020.

وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التي ترغب فى العرض على الخبيران من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية يوميا عدا الخميس والجمعة من كل أسبوع.