أخبار مصر | التضامن: إنقاذ 4 أطفال وكبار بلامأوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: إنقاذ 4 أطفال وكبار بلامأوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء ذلك في إطار خطة عمل البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، حيث يستهدف توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية.
وفي نطاق عمل فريق أطفال بلامأوي بمحافظة القاهرة تم مقابلة السيدة "سرية. س" ٦٥ عاما حيث تقيم في عين شمس، وموطنها الاصلي محافظة الدقهلية - المنصورة.
على الفور تدخل الفريق وتم بعمل اللازم وتقديم خدمة الإسعافات الأولية لها وتم عمل دراسة حالة أولية بمقر إقامتها بمنطقة روكسي، لديها ثلاثة أبناء منهم بنتين لاتعلم عنهم شىء وولد لا يحسن معاملتها ويجبرها على الخروج للتسول فى الشوارع لتعود له بالمال.
وتمكن الفريق من إقناعها بالذهاب لإحدى دور الرعاية الإجتماعية لتوفير حياة كريمة بعد أن تم التواصل مع الأبن حتى يتمكن من زيارتها.
أما عن السيدة "نهى. س" صاحبة 60 عاما متواجدة فى نطاق محطة مصر وهي مطلقة منذ سنوات تعانى من قدم سكرى وبتر بكاهل اليد اليمنى وفى حاجة ملحة للرعاية الطبية، حيث قام الفريق بالتعامل مع الحالة والتنسيق مع إحدى دور الرعاية الإجتماعية وتم نقل الحالة للدار والتنسيق مع مسئولى الدار على إحضار طبيب متخصص لتقديم أفضل رعاية طبية للحالة الى ان تستقر صحتها.
كما ورد للبرنامج بلاغ عن تواجد طفل "م. س" ذو الحادية عشر عامًا يعانى من التفكك الأسري حيث يقطن شوارع منطقة شبرا الخيمة متخدًا من التسول مهنة له وعلى الفور تم التعامل مع الحالة وتم ايداعه بأحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية على أن يتم متابعة الأبن من خلال دراسة الحالة ومحاولة دمج الطفل داخل أسرته.
أما عن الأبنة "أ. ح" ابنة السابعة عشر عامًا فقد ورد بلاغ لفريق البرنامج بوجود الابنة بأحدى شوارع مصر القديمة بعد أن لاذت بالفرار من بيت الأهل بسبب سوء المعاملة والتعدى بالضرب المستمر على الأبنة من قبل الأخ الأكبر وتسبب ذلك فى كدمات وجروح لدى الطفلة لذى تركت الطفله المنزل وذهبت إلى الشارع خوفا منهم، على الفور تدخل الفريق وتم تقديم خدمة الأسعافات الأولية للأبنة وتم إيداعها بمؤسسة فتيات العجوزة على أن يتم أصطحاب البنت للمستشفى لعمل ملف طبي كامل.