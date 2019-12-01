أخبار مصر | التضامن: إنقاذ 4 أطفال وكبار بلامأوى

أنقذ فريق أطفال بلامأوى، طفلين ومشردين بلامأوي بناءا على عدة بلاغات واردة عبر الخط الساخن ووسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك في إطار خطة عمل البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، حيث يستهدف توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية.

وفي نطاق عمل فريق أطفال بلامأوي بمحافظة القاهرة تم مقابلة السيدة "سرية. س" ٦٥ عاما حيث تقيم في عين شمس، وموطنها الاصلي محافظة الدقهلية - المنصورة.

على الفور تدخل الفريق وتم بعمل اللازم وتقديم خدمة الإسعافات الأولية لها وتم عمل دراسة حالة أولية بمقر إقامتها بمنطقة روكسي، لديها ثلاثة أبناء منهم بنتين لاتعلم عنهم شىء وولد لا يحسن معاملتها ويجبرها على الخروج للتسول فى الشوارع لتعود له بالمال.

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وتمكن الفريق من إقناعها بالذهاب لإحدى دور الرعاية الإجتماعية لتوفير حياة كريمة بعد أن تم التواصل مع الأبن حتى يتمكن من زيارتها.