أخبار مصر | عاجل.. بشرى لأصحاب البطاقات التموينية وبداية التطبيق اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بشرى لأصحاب البطاقات التموينية وبداية التطبيق اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ اليوم، تطبيق قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بتخفيض أسعار 4 سلع تموينية، على بطاقة التموين.

القرار شمل السكر بسعر بـ8.5 جنيهات بدلا من 9.5 جنيهات، وعبوة زيت طعام خليط بـ 17 جنيها بدلا من 19 جنيها و كيلو الأرز 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات وكيلو الدقيق المعبأ بلاستيك 6.50 جنيهات، بدلا من 6.75 جنيهات، مع إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ واحد كيلو في عبوات ورقية والمحدد بسعر 7 جنيهات.