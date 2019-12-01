أخبار مصر | بناء الشخصية الوطنية.. محاضرة للدكتور أحمد علي سليمان بأكاديمية الأوقاف الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بناء الشخصية الوطنية.. محاضرة للدكتور أحمد علي سليمان بأكاديمية الأوقاف الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويأتي ذلك في إطار فعاليات الدورة التدريبية المشتركة الثانية لرفع مهارات معلمي التربية الدينية الإسلامية المنعقدة بالتعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم وبرعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتستهدف المحاضرة تمكين معلمي التربية الدينية المشاركين في الدورة من المعارف والمهارات المرتبطة بدورهم كمعلمين للتربية الدينية، يسهمون في بناء الشخصية الوطنية القادرة على البناء والعطاء بلا حدود، ونشر السلام والمحبة في أرجائه، ويكتسبون اتجاهات إيجابية نحو هذه القضية، خصوصا وأن وظيفــة المعلم ستظل من أهم الوظائف وأنبلها وأشرفها وأعظمها في هذه الحياة.
كما تتطرق إلى ما قاله اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني الذي حكم مصر 25 عاما في مذكراته عن مصر، حيث قال: (لم أجد في مصر غير الشعب الواحد، لم أجد فارقًا بين مسلم ومسيحي فيها، ولم أكن أستطيع أن أميز بينهما إلّا عندما يدخل المسلم ليصلي في المسجد، ويدخل المسيحي ليصلي في الكنيسة) والأغرب من ذلك أن كثيرا من الكنائس بناها مقاولون مسلمون، وأن كثيرا من المساجد بناها مقاولون مسيحيون.
كما يتطرق الدكتور أحمد علي سليمان في محاضرته بالتفصيل عن المهارات العامة اللازمة لمعلمي التربية الدينية، والمبادئ العامة لبناء الشخصية الوطنية من خلال: البناء النفسي والروحي وزراعة ثقافة الأمل والتفاؤل في نفس المتعلم ووجدانه، ومقومات البناء النفسي والروحي للشخصية الوطنية، والبناء الأخلاقي لها؛ بترسيخ قيم الاتقان والإحسان في كل شيء، ومع كل الناس والمخلوقات، وفي كل حال، وغرس ثقافة الأناقة في نفس المتعلم وفي وجدانه سواء أكانت أناقة الفكر أم القول أم السلوك أم المظهر والأهم أناقة الجــوهر، ثم تتطرق المحاضرة للبناء العقلي والفكري للشخصية الوطنية والذي ينطلق من خلال التعليم المتسامح المبني على أصول دينية حقيقية، ويركز على: التسامح والتعددية وقبول الآخر والعدل المساواة المطلقة، والإعلاء من قيمة الإنسان ومن إنسانيته، التركيز على غرس القيم الدافعة للتقدم في الفكر الإسلامي في عقول المتعلمين، وترسيخ التفكير الناقد لدى الشخصية الوطنية؛ لتمكينها من عمليات الفرز والغربلة والتمييز بين الغث والسمين، ومواجهة الشائعات والاستقطاب، كما تتضمن الحديث عن البناء الثقافي وبناء المسئولية الاجتماعية والإيجابية للفرد تجاه الوطن.