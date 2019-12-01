أخبار مصر | تداول 367 شاحنة و25 سيارة بموانئ البحر الأحمر

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهى الحرية، القاهرة، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 167 شاحنة و19 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهى امانة، الحرية، القاهرة، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 112 شاحنة و4 سيارة وغادرت العبارة الرياض.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 35 شاحنة و2 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 32 شاحنة وغادرت أربع سفن وهى ايلة، سينا، بريدج، برنسيسة وعلى متنهم 21 شاحنة.

بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة أكرام.