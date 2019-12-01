مصر | عاجل.. إلغاء التدابير الاحترازية لـ4 متهمين في "تظاهرات مترو الأنفاق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إلغاء التدابير الاحترازية لـ4 متهمين في "تظاهرات مترو الأنفاق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل 4 متهمين على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2014 والمعروفة إعلاميا بـ"تظاهرات مترو الانفاق " وأمرت بإلغاء التدابير الاحترازية الواردة بشأنهم.

وجاءت أسماءهم كالآتي:

1- حمزة نجيب عبد العزيز محمود الظريف

2- أحمد عاشور محمد مصطفى الحلواني

3- حسن محمود رجب محمود القباني

4- خالد محمود عرفة الشوربجي

وكانت النيابة قد وجهت لهم مع آخرين اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية الإخلال بالأمن الوطني وتعطيل العمل بالدستور والقانون، والاشتراك في تظاهرة لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على أعمال إرهابية.

