مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 6167 مخالفة مرورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 6167 مخالفة مرورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت الإدارة العامة للمرور، 6167 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملاتها المرورية بكافة الطريق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور.

وجاء ذلك خلال حملة تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق الطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1729 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و228 مخالفة السير بدون ترخيص قيادة وتسيير، و7 دراجات نارية مخالفة، و54 مخالفة موقف عشوائي، و48 مخالفة شروط الترخيص، و31 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات.