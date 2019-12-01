مصر | عاجل.. إخلاء سبيل 3 متهمين بخلية "أجناد مصر 3"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إخلاء سبيل 3 متهمين بخلية "أجناد مصر 3" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل 3 متهمين على ذمة القضية رقم 831 لسنة 2016 وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية أجناد مصر 3" والمهتمين فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وارتكاب عمليات إرهابية داخل البلاد منذ الإعلان عن عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.

وهم كل من:

1- محمد أحمد محمد عبد العظيم

2- أحمد مجدى عبد العليم الطيب

3- محمود صلاح الدين عبد المقصود إبراهيم

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واعتناق أفكار متطرفة قوامها تكفير الحاكم، واستحلال دماء رجال الجيش والشرطة، وارتكاب عمليات إرهابية وقتل أفراد الأمن، وحيازة مفرقعات وأسلحة بدون ترخيص.