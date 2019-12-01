مصر | تأجيل دعوى إلغاء قرارات رئيس جامعة القاهرة المُعلنة بحفل حماقي لـ22 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى إلغاء قرارات رئيس جامعة القاهرة المُعلنة بحفل حماقي لـ22 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات جامعة القاهرة التي أعلنها الدكتور محكد عثمان الخشت، رئيس الجامعة على خشبة مسرح حفل الفنان الذي أقامته الجامعة في 16 إبريل الماضي لجلسة 22 ديسمبر.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٤٤٧٢٤ لسنة ٧٣ قضائية، أن هذه الواقعة مثلت سابقة تاريخية أساءت لجامعة القاهرة وللدولة المصرية، أقدم خلالها رئيس الجامعة على عرض مشهد مثير للسخرية -بحسب الدعوى- وأصدر عدة قرارات أمام مئات الألآف من الطلاب بإعتبارها مفاجآت.

وأشارت الدعوى إلى أن تلك القرارات تضمنت إعفاءكل طلاب المدن الجامعية من المصاريف خلال شهر رمضان، ومنح 5% لكل طالب في البكالوريوس والليسانس لم تسعفه درجات الرأفة في التخرج قائلًا " إحنا هنخرجك وخللي الـ5% على جامعة القاهرة."

كما تضمنت القرارات إعفاء كل طالب لن يسدد المصاريف الجامعية حتى يومها من سدادها، بالإضافة إلى منح طلاب الجامعة إجازة من 25 إبريل وحتى 29 قائلًا "ماينفعش نيجي بينهم."

وأكدت الدعوى أن القرارات سالفة البيان التي أصدرها الخشت تمثل إهدار لكافة القيم والأعراف الجامعية وتخالف توجهات الدولة بالارتقاء بمستوى التعليم والطلاب، بل وأصدرها بالمخالفة للقانون، لأنه غير مُختص بإصدارها، وتفتقد لأبسط قواعد العدالة والمساواة وتخِل بمبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب كافة الجامعات المصرية الأخرى، ومشوبة بعيب عدم المشروعية وعيب إساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها وتمثل إهدارًا صارخًا للمال العام.