مصر | لـ"غرق قاطرة".. إحالة 8 عاملين بمينائي الدخيلة والإسكندرية للمحاكمة التأديبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لـ"غرق قاطرة".. إحالة 8 عاملين بمينائي الدخيلة والإسكندرية للمحاكمة التأديبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحال المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، ثمانية متهمين من العاملين بميناء الدخيلة البحري وهيئة ميناء الإسكندرية للمحاكمة التأديبية.

وجاء ذلك على خلفية الإهمال الجسيم الذي تسبب في غرق قاطرة بميناء الدخيلة والإضرار بالمال العام بإجمالي مبلغ ما يقارب تسعة عشر مليون جنيه قيمة التلفيات التي لحقت بها جراء ذلك الحادث وقيمة انتشالها من الغرق.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ من رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية بشأن واقعة غرق القاطرة دخيلة ٦ ووفاة أحد المواطنين كان متواجدًا على متن تلك القاطرة برفقه نجله أثناء غرقها على الرغم من كونهما من غير العاملين بميناء الدخيلة البحري.

وباشر المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية التحقيقات في القضية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٩ أمام المستشار عثمان عفان –ط عضو المكتب الفني بإشراف المستشار عزت أبو زيد مدير المكتب.

إذ ورد للنيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن الواقعة محل التحقيق التي تضمنت أن المواطن ( المتوفي ) يعمل تاجرًا لمخلفات السفن البحرية مسجل جنائيًا، كان على متن تلك القاطرة حين غرقها برفقة نجله كما تضمنت التحريات عدم صحة ما قرره طاقم القاطرة المشار إليها بتحقيقات النيابة العامة من أن غرق القاطرة دخيلة يرجع لسوء الحالة الفنية لمحركاتها وهشاشة بدنها، كما تضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن الرأي الفني بشأن واقعة غرق تلك القاطرة أنها جراء اصطدام مقدمتها وجانبها الأيمن بحاجز أمواج ميناء الدخيلة البحري مما أحدث بها اَثار احتكاك وانبعاج من الأمام وخرق بدنها من الناحية اليمنى أعلى الرفاص نتيجة سيرها بسرعة عالية من خارج المسطح المائي للميناء.

وكشفت التحقيقات عن ثبوت مسئولية المتهمين على النحو التالي:



- الرئيس البحري والرئيس الميكانيكي للقاطرة دخيلة (٦) التابعة لميناء الدخيلة البحري

١) قيامهما بالسماح لمواطن ونجله بالتواجد على متن القاطرة دخيلة(٦) المملوكة لجهة عملهما خلال نوبتجية مساء يوم الحادث ومغادرتهما رصيف الخدمات البحرية بميناء الدخيلة البحري بتلك القاطرة وبرفقتهما المواطنين المذكورين دون صدور تعليمات لهما بذلك، فضلًا عن عدم تشغيل جهاز التتبع وقيادتهما القاطرة بسرعة عالية وبرعونة متخذين مسارًا ملاحيًا غير اَمن وتجاوزا بها حاجز الأمواج دون الترخيص لهما بذلك من السلطة المختصة مما ترتب عليه اصطدامها بصخور ذلك الحاجز ما أدى إلى خرق بدنها وعطبها.

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٢) عدم اتخاذهما الإجراءات اللازمة لمنع تدفق المياه داخلها مما ترتب عليه غرقها ووفاة المواطن المذكور إثر ذلك وتحميل موازنة الدولة لمبلغ قارب التسعة عشر مليونًا قيمة التلفيات التي لحقت بها جراء ذلك الحادث وتكلفة انتشالها من الغرق. ٢) عدم اتخاذهما الإجراءات اللازمة لمنع تدفق المياه داخلها مما ترتب عليه غرقها ووفاة المواطن المذكور إثر ذلك وتحميل موازنة الدولة لمبلغ قارب التسعة عشر مليونًا قيمة التلفيات التي لحقت بها جراء ذلك الحادث وتكلفة انتشالها من الغرق. - مشغل اللاسلكي بعمليات ميناء الدخيلة البحري:

١) سمح للرئيس البحري للقاطرة المذكورة بمغادرة الرصيف بالرغم من عدم صدور تعليمات من راديو ميناء الإسكندرية بذلك ودون إبلاغ مركز عمليات ميناء الدخيلة البحري بمغادرة تلك القاطرة للرصيف المشار إليه وأثبت بدفتر تحركات القاطرات عهدته بذلك التاريخ بيان مفاده توجه تلك القاطرة لرصيف ٩٠ \ ٢ لتأمين إحدى السفن الراسية عليه خلافًا للحقيقة وسترًا تلك الواقعة.



٢)سمح للرئيس البحري للقاطرة دخيلة (٧) مساء ذلك اليوم بالتوجه لموقع غرق القاطرة دخيلة (٦) لإنقاذها دون إبلاغ عمليات ميناء الدخيلة وعمليات وراديو ميناء الإسكندرية قبل مغادرة تلك القاطرة لرصيف الخدمات البحرية بالميناء