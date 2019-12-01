مصر | "قتلت صاحبتها وراحت للكوافير".. "الداخلية" تكشف تفاصيل "جريمة المقطم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قتلت صاحبتها وراحت للكوافير".. "الداخلية" تكشف تفاصيل "جريمة المقطم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لقسم شرطة المقطم بالعثور على سيدة متوفاة داخل عقار بحي الأسمرات دائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعوة "أ. ع. ع" سن 23 ربة مقيمة بمحل البلاغ مُسجاة على ظهرها بأرضية صالة الشقة وترتدي ملابسها كاملة وبها إصابات عبارة عن (جرح ذبحي بالرقبة من الإمام ) وعثر بجوارها على دلو به كمية من المياه وبداخله سلاح أبيض سكين وقطعة قماش، وتم التحفظ عليها.

وبسؤال المدعو "أحمد. س. ع" سن 33 عامل رخام ومقيم بذات العقار جار المجني عليها، قرر بأنه حال تواجده بالشقة سكنه تناهى إلى سمعه صوت استغاثة نجل المجني عليها البالغ من العمر 5 سنوات وباستبيان الأمر اكتشف مقتل المذكورة على النحو المشار إليه، ونفى علمه بملابسات الواقعة.



وفي وقت لاحق حضر زوج المجني عليها المدعو " يوسف. م. م" سن 30 حلواني ومقيم بذات العنوان، وبسؤاله نفى علمه بملابسات مقتل زوجته ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة. وفي وقت لاحق حضر زوج المجني عليها المدعو " يوسف. م. م" سن 30 حلواني ومقيم بذات العنوان، وبسؤاله نفى علمه بملابسات مقتل زوجته ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة. وبإجراء التحريات بالمنطقة محل الواقعة وصولًا لشهود رؤية تساهم في تحديد مرتكب الواقعة، وحصر وفحص خلافات وعلاقات المجني عليها لاستخلاص ما قد يرقى منها لأن يكون دافعًا لارتكاب الواقعة. Advertisements



وبحصر وفحص المترددين على العقار محل الواقعة والمنطقة المحيطة به عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمة بقتلها، وبمواجهتها بالمعلومات والتحريات اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بأنه نظرًا لوجود تعاملات مالية بينها وبين المجني عليها واشتراكهما في جمعيات طلبت منها المجني عليها اقتراض مبلغ مالي 2000 جنيه لاستكمال قسط جمعية خاصة بها وبتاريخ الواقعة توجهت لمسكن المجني عليها وقامت بتسليمها مبلغ مالي 1000 جنيه.

وعقب ذلك قامت المجني عليها بإحضار كيس بلاستيكي بداخله مبلغ مالي 19 ألف جنيه وحال قيام المجني عليها بوضع المبلغ المالي داخل حقيبتها اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها وفي سبيل ذلك طلبت من المجني عليها إحضار كوب مياه حتى تتمكن من مغافلتها والاستيلاء على المبلغ المالي إلا أن شاهدتها المجني عليها فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت مشاجرة تعدت خلالها المتهمة على المجني عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" تمكنت من الحصول عليه من داخل مطبخ الشقة سكن المجني عليها محدثة إصابتها التي أودت بحياتها واستولت على المبلغ المالي وفرت هاربة، وعقب ذلك توجهت لأحد الكوافيرات لعمل مسك على وجهها لإخفاء الخدوش والسحجات نتيجة مقاومة المجني عليها لها لعدم افتضاح أمرها.



وتم بإرشادها ضبط المبلغ المالي المستولي عليه بمسكن والدتها، وأضافت بان السلاح الأبيض المستخدم في

ارتكاب الواقعة المعثور عليه بمحل البلاغ.

