مصر | بالأسماء.. إخلاء سبيل 188 متهما في "أحداث 20 سبتمبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. إخلاء سبيل 188 متهما في "أحداث 20 سبتمبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
والمخلي سبيلهم هم كل من:
1- عايدة عادل محمد حسن
2- إسلام عبد الحفيظ سيد أحمد
3- محمود عبد المعز محمود عقباوي
4- بدر جمال محمد سيد
5- أحمد رمضان محمد محمود تركي
6- إسماعيل حمدي إسماعيل ذكي
7- أحمد ربيع أحمد محمد
8- عمر عبد الفتاح عبد التواب علي
9- محمود عبد السلام محمد محمد درويش
10- علاء إسماعيل محمد السيد
11- على مهنى راضي مهنى
12- محسن كمال جابر منازع
13- محمود إبراهيم محمد إمام
14- عبد الرحمن علي حسن حسين
15- رجب رمضان محمد محمد
16- محمود محمد محمد عبد العزيز
17- بدري عبد الرحمن عبد المطلب حسين
18- صلاح أحمد محمود أحمد
19- علي حسن حسين حنفي
20- هشام عبد الرازق سيد جمعة
21- فتحى سعيد عبد التواب علي
22- عبد التواب سعيد عبد التواب علي
23- كريم محمد علي محمد رمضان
24- محمد عبد الهادي سيد عبد الرحمن
25- محمد يحي أمين قورة
26- على محمد حسين علي
27- حمدي حميدة علي حميدة
28- حسانين سعيد حسانين عبد الصمد العسكري
29- محمد فوزي أحمد شحاته
30- إيهاب سيد يوسف أحمد
31- أسامة محمد محمد محمد محمد على
32- أحمد عبد الحميد أحمد صمادة
33- هيثم محمود إبراهيم علي الجبالي
34- رجب أحمد جودة محمد
35- عمر عبد المنعم عبد الحميد أحمد
36- حسن محمود حسن جمعة
37- محمد علي حسن حسين
38- أحمد هدى سلامة عبد المجيد
39- إسلام علي حداد محمد
40- محمد السيد محمد أحمد الجفل
41- أين فوزي سلامة مشايط
42- أحمد علي محمد أمين
43- إسلام ربيع محمود إبراهيم
44- أحمد السيد محمد قاسم
45- علي محمد رضا حسن مرسي
46- بلال أحمد محمد علي إبراهيم
47- أحمد إبراهيم محمد سيد أحمد
48- السيد عبد الرؤوف محمد أحمد
49- وليد الحسيني محمد عبد المعطي
50- محمد جمال الدين إبراهيم محمد الحوفي
51- أحمد سمير محمود محمود زيادة
52- أحمد حمدي رجب داود سليمان
53- السيد نبيه هدهود الشربيني
54- مصطفى عبد الحميد عبد اللطيف حسين
55- إسلام أحمد محمد محمد
56- ناجي جابر حنفي محمود
57- محمد فهمي حافظ حسن
58- محمد محمود محمد خليل
59- عبد الله لبيب ذكي إبراهيم الحرشي
60- جمعة فرج عبد الرحمن مصطفى
61- علاء يسرى فرغلي محمد
62- هشام عباس السيد عباس
63- إبراهيم عبد النبي علي حنفي
64- حسن أحمد عيد أحمد أحمد سراج الدين
65- محمد سلامة مصطفى سلامة
66- ميسرة خالد محمود عبد الوهاب
67- محمود علي رسلان عبد الرسول
68- محمود محمد محمود يوسف
69- أحمد إبراهيم عبد العزيز عبد الله
70- أحمد فنجري صالح حسن
71- محمود حسين محمد السيد
72- عاطف عدلي عوض الله يوسف
73- محمود عادل مكاوي نور الدين
74- عماد عصام عمرون محمود محمد
75- حسن محمد محمود يوسف
76- محمود شبل حسن المحمدى
77- كامل محمد كامل حامد
78- محمود خليل أحمد محمد عبد الله
79- محمد فرج فتح الله سرور
80- حسين علي محمد علي
81- أحمد صالح السيد صالح
82- عبد الفتاح أحمد بيومي سليمان
83- عبد الله إبراهيم محمد محمد
84- ساهر هاشم الذكي عبد الحميد أبو زيد
85- مسعود أبو القاسم مسعود محمد
86- محمد عطا شيبه الحمد الطيب
87- أحمد عبد الرحمن عبد المطلب عبد الرحمن
88- إبراهيم محمد فهمي إبراهيم النفيلي
89- محمود محمد السعيد السعيد البلتاجي
90- ماجد ذكي عباس إبراهيم أبو سنة
91- أحمد أحمد حسن السيد
92- مصطفى عصام محمد محمد عفيفي
93- أشرف إبراهيم علي عبد الله الزيات
94- أحمد رجب عبد الغني محمد غلوش
95- أحمد زايد محمد زايد
96- حسن مصطفى حسن محمد
97- ماجد محمد فريد محمد المصيلحي
98- هيثم هشام أحمد عبد الرحمن
99- ماجد كمال الدين علي
100- أحمد رضا السيد مصطفي
101- أحمد محمد عبد الفتاح عبد الهادي
102- أحمد حلمي عبد الحليم حمدون
103- سعيد محمد عادل صبري
104- سيف عبد النبي سيف يوسف
105- زياد جمال فاروق علي حسن
106- محمد رشاد فؤاد إبراهيم حسانين
107- أحمد محمد عبد الهادي محمد عبد الهادي
108- محمد عادل مصطفى محمد
109- أحمد محمود بركات أبو العنين
110- محمد عادل عبد المنصف سيد أحمد
111- عوض يوسف عوض يوسف حسن
112- أحمد جابر أحمد محمد النيل
113- إبراهيم أحمد بكر عباس
114- محمد خميس عبد العزيز عيسى على
115- محمود حمدى موسى أحمد
116- أحمد رفعت محمد الرفاعي
117- محمود أحمد محمد حنفى
118- بلال محمد فوزي سلامة
119- عصام شعبان عبد الكريم محمد
120- يوسف السيد إبراهيم أبو العيون
121- محمد علي حسان عزقلاني
122- محمد أحمد محمد حسن منصور
123- أحمد حسين السيد سعيد بلال
124- السيد محمد السيد بكر
125- حمادة محمد إبراهيم شديد
126- تامر رضا أمين أمين
127- خيري السيد خيري ناجي البنا
128- سمير حنفي أحمد حنفي
129- مصطفى عماد فايز عبد الله البوشي
130- عادل خالد إبراهيم سليم
131- محمد مصطفى مكي علي
132- حسن داود سليمان علي
133- محمد أحمد أبو المجد أحمد
134- محمد محمد أحمد أحمد حسن الشيخ
135- عبد الحميد محمد يوسف إسماعيل
136- كريم محمد ماهر محمد محمد
137- سيد عبد العاطي موسي خليفة
138- أحمد على الشاذلي سالم
139- حسام حسنى محمد إبراهيم
140- محمد محمود الضمراني محمد
141- محمد إبراهيم أحمد قاسم
142- ياسر جمال حسين أحمد
143- العدوي حسن مصطفى العدوي
144- محمد زكريا إبراهيم حسانين
145- المرسي فاروق المرسي أبو راضي
146- طارق عادل شوقي شرف الدين
147- حمادة رمضان عبد الله عبد المحسن
148- إيهاب عسكر عسكر يوسف
149- محمد إبراهيم عبد الرحمن محمد حسانين
150- أحمد إبراهيم على عطا الله
151- سامح محمد عبده أبو العباس
152- عادل عبد الحكيم محمود حسن
153- إبراهيم منصور محمد منصور
154- عبد الرحمن محمد صديق محمد
155- أبو بكر عاطف أحمد حسين
156- حافظ أحمد حافظ أحمد
157- حسام مرتضى أحمد علام
158- سامي عطيه عطيه على
159- عماد رشاد يوسف أحمد
160- محمد عبد الرحمن عبد الجواد جاد الرب
161- مصطفى سيد عبد الحافظ أحمد
162- عبد الراضي عبد اللاه عبد الحافظ سيد
163- ممدوح محمد محمود صديق
164- أمين محسن ماهر العزب
165- محمد عبد الله محمد أحمد غويل
166- يحى علي محمد شاهين
167- عمرو إبراهيم محمود نجمة
168- محمد علي بدير طاهر الحناوي
169- رامي يونس كمال محمد
170- أيمن محمد الشهاوي السيد سركيس
171- أحمد فرج فتح الله سرور
172- أمير وجيه قاسم أبو العلا
173- علي محمد علي رمضان الطحان
174- أحمد علي أحمد حسين
175- أحمد أحمد على محمد خليفة
176- بكر عبد القادر أبو المجد نجار
177- محمد عبد القادر أبو المجد نجار
178- أمجد نور الدين خليل أحمد
179- محمود فراج عبد الغفار حسن
180- أحمد صالح محمد عبد الرشيد
181- وائل يسري ياسين إبراهيم
182- حازم حمادة جميل أبو زيد
183- السيد محمد على الدناصوري
184- طلحة صالح رمضان مصطفى رمضان
185- حمادة الحسيني علي عكز
186- محمود أمين محمد صادق علام
187- محمود محمد موسي غالي
188- محمد كمال علي عبد المعطي