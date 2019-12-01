شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضي: السيسي مهتم بعملية الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في كل قطاعات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأحد، الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو الملتقى الذي يعقد سنويًا، تحت رعايته يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بالرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في كافة قطاعات الدولة.

وأضاف «راضي» في تصريحاته لـ«المصرى اليوم»، على هامش افتتاح الرئيس للمؤتمر، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري والأخذ بأساليب التكنولوجيا الحديثة ومواكبة العصر، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والتحول الرقمي، وكذلك فصل مقدم الخدمة عن طالبها لتحييد العامل البشري في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى اهتمام الرئيس بمواكبة التطور والنقل للعاصمة الإدارية الجديدة، والذي لن يكون نقلا جغرافيا فقط، وإنما يواكب التكنولوجيا الحديثة وتعزيز جهود الإصلاح الإداري، بحيث يمثل نقلة نوعية إلى مستقبل العمل الإداري الحديث والمتطور.