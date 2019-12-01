شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الاثنين مائل للدفء شمالا.. والقاهرة 22 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الاثنين، أن يسود طقس مائل للدفء شمالا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على شمال شرق البلاد مع فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

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والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف

والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «15- 22»، إسكندرية «16- 22»، قنا «12- 25»، الأقصر «13- 26»، أسوان «14- 26».