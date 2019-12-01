شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد أجنحة وزارات الدفاع والاتصالات والإنتاج الحربي بـ«الدولي للاتصالات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأحد، الدورة ٢٣ لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي ٢٠١٩، وهو الملتقى الذي يعقد سنوياً تحت رعايته.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي تفقد أروقة المعرض خلال الافتتاح حيث تفقد جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستمع لرؤية شاملة لعملية التحول الرقمي ومنصة مصر الرقمية، ثم تفقد جناح وزارة الدفاع، والداخلية ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة المالية التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط وهيئة البريد المصري، والبنك المركزي.

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وأضاف «راضي» أن الرئيس السيسي استمع إلى شرح لجميع الخدمات التي تقدمها الوزارات للمواطنين، حيث اطلع الرئيس على التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية، ومشروع الميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب، وكذلك مشروع الفاتورة الإلكترونية.

كما اطلع الرئيس على تطور الشبكة المالية للحكومة، والتحصيل الإلكتروني للحكومة، حيث بلغ إجمالي التحصيل حوالي ١٦٠ مليار جنيه، بنسبة زيادة ٧٥ في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

واطلع الرئيس على إطلاق البوابة الإلكترونية لهيئة التأمينات والمعاشات، وخدمة تطبيق المحمول «معاشي» لاصحاب المعاشات، وإنتاج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، وأهم الخدمات المقدمة في المحليات، والخدمات الجماهيرية المستحدثة التي تقدمها وزارة الداخلية، كما شاهد الرئيس تقريرا يتناول الخدمات التي يقدمها البنك المركزى وأساليب التحديث والتطوير التي يتبعها.