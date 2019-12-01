شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربى يشيد بجهود سفيرة البرتغال أثناء توليها منصبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مادلينا فيشر سفيرة دولة البرتغال، بمناسبة انتهاء فترة عملها كسفيرة معتمدة لدولة البرتغال لدى مصر، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

فى بداية اللقاء، تم الترحيب بمادلينا فيشر سفيرة دولة البرتغال، وتم توجيه الشكر لها على ما بذلته من جهود طوال فترة عملها بمصر، والتى بدأت منذ عام (2015)، لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، وهو ما أسهم فى تعزيز مجالات التعاون المختلفة بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البرتغالية، حيث تم الإشارة إلى التعاون الناجح بين بعض الشركات البرتغالية وشركات الإنتاج الحربى فى مجالات التصنيع والتدريب للعاملين، الأمر الذى يشجع إلى عقد المزيد من الشراكات للاستفادة من خبرة الشركات البرتغالية في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية.

كما تم التأكيد على استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى، والتى تهدف إلى التعاون مع كافة الشركات العالمية، من أجل نقل وتوطين أحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا فى مختلف المجالات داخل الشركات، والوحدات التابعة للوزارة.

كما تم الإشارة أيضا إلى أن مصر فى هذه الآونة تحقق تقدم اقتصادى إيجابى، من خلال التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، حيث تم استعراض العديد من الإنجازات والنجاحات التى حققتها شركات ووحدات الإنتاج الحربى بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص، لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى ومشروعات تطوير البنية التحتية، كما تم الإشارة إلى أن الأوضاع حالياً فى الدولة تشهد تطوراً واستقراراً ملحوظاً على كافة الأصعدة، وهو ما أدى إلى حدوث تطور فى عدة مجالات كثيرة منها (التعليم – التأمين الصحى- الطرق).

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من جانبها، أثنت مادلينا فيشر سفيرة دولة البرتغال لدى مصرعلى مدى قوة ومتانة العلاقات بين الجانبين، وأعربت عن ثقتها فى أن مسار هذه العلاقات سوف يستمر فى التطور خلال فترة عمل السفيرة البرتغالية الجديدة لتعزيز مجالات التعاون المختلفة، ومن بينها التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البرتغالية.

كما أشادت بالاستقرار الذى تشهده مصر حالياً نتيجة للجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية، مؤكدة على أن مصر من الأسواق التي ترغب الشركات البرتغالية الاستثمار فيها، وأن العلاقات بين الجانبين شهدت تطوراً إيجابياً ورغبة فى إقامة شراكات صناعية جديدة .

فى نهاية اللقاء قدمت السفيرة الدعوة للدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى لزيارة البرتغال، والاطلاع على ما وصلت إليه الشركات البرتغالية من تكنولوجيات متقدمة فى مجالات التصنيع المختلفة، من أجل عقد شراكات جديدة مع شركات ووحدات الإنتاج الحربى.