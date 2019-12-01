شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اعرف الحالة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر من وسط البلد حتى المهندسين والان مع تفاصيل الخبر
وانتظمت الحركة المرورية فى الاتجاهين أعلى كوبري أكتوبر، من مطلع الكوبرى أمام القادم من منطقة الإسعاف، متجهًا إلى منطقة الدقى والمهندسين، وتواجد رجال المرور بطول الطريق، للعمل على تسيير الحركة المرورية، وفك أى زحام مروري.
كما انتظم المرور أعلى الكوبري أمام القادم من منطقة العجوزة والزمالك، متجهًا إلى منطقة وسط البلد، وميدان رمسيس.
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