- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب هواتف "أى فون" بقيمة مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من دبى اشتبه حافظ المنشاوي مأمور اللجنة فى راكب مصرى الجنسية، وبسؤاله عن ما إذا كان معه أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أبو القاسم محمد مأمور الفحص، فتلاحظ وجود أشياء متماثلة.
بالعرض على محمد عيد مرسى مدير الإدارة، قرر تكليف أمانى عبدالله مأمور الضبط تحت إشراف هانى أبوطالب مدير الحركة، حيث تبين، وجود كمية من هواتف أى فون مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، حيث تقدر القيمة الجمركية للهواتف بحوالى مليون جنيه.
قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 73 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات .
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب هواتف "أى فون" بقيمة مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.