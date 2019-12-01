شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات من أقوال الشهود بجلسات "بيت المقدس" عن تفجير مديرية أمن القاهرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت دائرة الإرهاب، برئاسة المستشار حسن فريد، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 208 متهما من عناصر بيت المقدس، فى اتهامهم بارتكاب 54 جريمة ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين، والتى ستنطق المحكمة الحكم فيها اليوم الاحد 1 ديسمبر الجارى.

واستمعت المحكمة لأقوال الشهود فى واقعة تفجير مديرية أمن القاهرة، العديد من المعلومات أدلى بها الشهود حول تلك الواقعة منها:

1 ـ المحكمة استمعت لأقوال الشهود فى واقعة تفجير مديرة أمن القاهرة على مدار 4 جلسات، وكان أولها جلسة 14 فبراير 2017.

2 ــ بعض الشهود أكدوا رؤيتهم للسيارة الربع نقل المستخدمة فى التفجير، وعقب ركنها انفجرت بمحيط المديرية.

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3 ــ الشاهد رقم 115 بأمر الإحالة ويعمل نقيب شرطة أكد توجهه لفحص السيارة المستخدمة فى الحادث، وأنها انفجرت قبل وصوله إليها.

4 ـ الشهود أكدوا إصابة العشرات من أفراد وضباط المديرية بشظايا وكدمات وجروح متفرقة.

5 ــ اللواء مهندس أشرف ناصر، مدير إدارة المركبات بمديرية أمن القاهرة، أكد أن قيمة التلفيات التى لحقت بمركبات المديرية وصلت لـ 182 ألف جنيه.

6 ــ الشهود أكدوا تدمير واجهة المديرية وواجهة بعض المبانى المحيطة بها.

7 ــ تدمير واجهة مبنى المتحف الإسلامى من جراء الانفجار.