شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مبروك عطية يصف المنتقبات بالرجال وينتقد حملات صلى على الرسول الفيسبوكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الداعية الإسلامى مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية، عميد كلية الدراسات بجامعة الأزهر الشريف، المنتقبات بالرجال وليسوا سيدات، قائلا : "إن المنتقبات رجالة، وأكرر نعم هم رجالة بالنسبة لى وغير المنتقبة رجالة بالنسبة لى، فمتى ينظر الرجل للمرأة على أنها «أنثى» إذا كانت زوجته، وإن لم تكن زوجته فأى امرأة عليه أن ينظر لها على أنها أقبح رجل فى الدنيا فلا تثير فيه شهوة".

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وعبر عطية، عن استيائه الشديد من حملات صلى على رسول الله عبر فيس بوك، واعتبر مثل هذه الحملات مستفزة.

وتابع "عطيه" : " تجد الناس يتحدثون بقال الله وقال الرسول «بق»، وتجد الناس كاتبة على الفيس بوك من يصلى على النبى 1000 مرة، وأحيانا لا أتحكم فى انفعالى وأقول لمن كتب هذه العبارة ثم ماذا بعد أن تحصل على الـ1000 صلاة على النبى؟ هل أطعمت مسكينا، كفلت يتيما، لذلك أقول إن الذين يعرفون الصلاة على النبى يعرفونها صلاة مشفوعة مقرونة بالعمل واتباع سنته، والله سبحانه وتعالى لم يقول «قولوا» بل قال : «اعملوا» فأين العمل؟