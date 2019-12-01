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توقف حركة طريق الإسماعيلية الصحراوى بعد إصابة شخصين فى تصادم سيارتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وأنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الإسماعيلية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

 

 

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