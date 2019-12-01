صور.. البيئة: محمية وادى الريان تستقبل أكثر من 6170 زائرًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت محمية وادى الريان بمحافظة الفيوم خلال عطلة نهاية الاسبوع أكثر من 6170 زائرا من مراحل عمرية مختلفة وهو ما يعكس التأثير الإيجابى لبرامج وزارة البيئة فى الترويج للمحميات الطبيعية وزيادة أعداد زائريها لما تشهده من أعمال التطوير والصيانة المستمرة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإدارة المحميات وفق النظم العالمية لتحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية و الترفيهية و الاجتماعية .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص الوزارة على توفير كافة سبل الأمان للزائرين بالتعاون مع محافظة الفيوم ومديرية أمن الفيوم لضمان الحماية للمواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحمية .
وتعود تلك الزيادة فى أعداد الزائرين لما شهدته محمية وادى الريان خلال الفترة الماضية من تطوير مناطق الجذب السياحى ضمن خطة وزارة البيئة للتطوير المستدام للمحميات الطبيعية للحفاظ عليها للأجيال القادمة واستغلالها دون إهدار مواردها، تحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة وذلك بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى.
وتتميز محمية وادى الريان ببيئتها الصحراوية المتكاملة بما فيها من كثبان رملية وعيون طبيعية وحياة نباتية مختلفة وحيوانات برية متنوعة وحفريات بحرية هامة ومتنوعة كما تتضمن المحمية عددا من مناطق الجذب السياحى المتنوعة ومنها منطقة الشلالات و التى تعتبر من أهم مناطق الأنشطة السياحية والترفيهية بالمحمية كما أنها منطقة غنية بالأسماك والكائنات البحرية بالإضافة إلى منطقة عيون الريان و التى تقع فى الجنوب الغربى من المحمية وتتكون من كثبان رملية كثيفة متحركة ويوجد بها أربعة عيون طبيعية كبريتية.
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