شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يحيل مدير إشغالات ورئيس نظافة شرق مدينة نصر للتحقيق.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة ميدانية مفاجئة بحى شرق مدينة نصر تفقد خلالها شوارع زاكر حسين ومصطفى النحاس وحسن مأمون وامتداد أحمد الزمر ومتولى الشعراوى ومساكن الشروق وخلف النادى الأهلى للوقوف على سير الأعمال بالحى وقيام إدارة الحى بالأعمال المنوطة بها من رفع إشغالات ونظافة وقدرة على التفاعل مع المواطنين وحل مشاكلهم .

وخلال الجولة تفقد عبد العال شوارع الحى، قرر إيقاف مدير الإشغالات ورئيس فرع هيئة النظافة عن العمل وإحالتهما للتحقيق نظرًا لسوء حالة النظافة ولتقصيرهما الشديد فى أداء أعمالهما .

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته لرئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ورئيس حى شرق مدينة نصر باستدعاء العمال والمعدات ورفع المخلفات من الشارع وتكثيف حملات النظافة والمتابعة اليومية لشوارع الحى ورفع الإشغالات .