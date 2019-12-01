جامعة القاهرة تنظم ورش عمل مجانية للتدريب على الحرف ضمن مبادرة "صنايعية مصر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز خدمة المجتمع فى جامعة القاهرة بالتعاون مع كلية العلوم، ورش عمل مجانية فى مختلف التخصصات الحرفية، للطلاب والخريجين والعاملين، فى إطار مبادرة "صنايعية مصر" التى أطلقتها القيادة السياسية، بهدف إتاحة فرصة التدريب والتأهيل أمام الشباب ورفع المستوى المهنى للصنايعية فى مصر.

وتُقام ورش العمل تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بالورشة العامة لكلية العلوم، وعلى ايدى أساتذة متخصصين من الكلية، لتأهيل الراغبين فى اكتساب المهارات الأساسية فى بعض الحرف كالكهرباء والسباكة والنقاشة وصناعة المنظفات والنجارة والحدادة واللحام.

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وقال الخشت، فى بيان اليوم، إن المساهمة الفعالة لجامعة القاهرة فى مبادرة "صنايعية مصر" القومية تأتى انطلاقًا من دور الجامعة الاجتماعى والوطنى والتنموي، وفى إطار حرصها على تدريب وتأهيل الشباب المصرى بشكل جيد، واكسابهم المهارات والخبرات العملية، وتوسيع قاعدة أصحاب الحرف والصناعات، وذلك من خلال العديد من ورش العمل فى شتى الحرف، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص بشكل مستمر على المشاركة بقوة وفعالية فى كافة المبادرات القومية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وجه بإستغلال الإمكانيات الموجودة بالكليات من معامل وأدوات لتنفيذ الورش التدريبية، مؤكدًا على دور الجامعة فى دعم وإنجاح المبادرة وجذب مزيد من الشباب للمشاركة والحصول على التدريب اللازم، لافتًا إلى أن المناهج الموجهة للمتدربين تتضمن الجزء النظرى إلى جانب الجزء العملى والتطبيقي، وأن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة من الجامعة كتدريب مهنى.

وأوضح الدكتور عصام جميل مدير مركز خدمة المجتمع، أن المركز ينظم دورات تدريبية وورش عمل لتلبية احتياجات قطاعات المجتمع المهنية والتدريبية، داخل الجامعة وخارجها، للأفراد والهيئات، لرفع كفاءة العاملين فى المجالات المختلفة، وإتاحة الفرصة لاستفادة المواطنين من إمكانيات الجامعة وخبراتها التعليمية ومرافقها المختلفة من خلال ورش العمل والدورات التى يقدمها المركز.