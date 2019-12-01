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شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين معهد بحوث الإلكترونيات وحاسبات الزقازيق لتقدیم منح تدریب للطلاب والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات تبادل المعرفة العلمیة والأكادیمیة، والتقنیة، والمواد الأكادیمیة الملائمة، وغیرھا من المعلومات ذات الاھتمام المشترك، فضلًا عن التبادل الأكادیمي، والزيارات المتبادلة لأعضاء ھیئة التدریس لمتابعة الأبحاث، وتحدید فرص تسویق التكنولوجيا، والتنظيم والمشاركة في الأنشطة الأكاديمية والعلمیة المشتركة مثل الندوات والمؤتمرات وفعالیات التطویر الوظیفي.
ويتضمن بروتوكول التعاون تقدیم منح التدریب الداخلي والفرص التدریبیة في معھد بحوث الإلكترونيات لطلاب كلیة الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازیق، والمشاركة مع الكلیة في معرض التوظیف السنوي وغیرھا من الأحداث والفعالیات في مجال التطویر الوظیفي، والسماح للطلاب والباحثین من كلیة الحاسبات والمعلومات باستخدام موارد معھد بحوث الإلكترونيات مثل مركز الحوسبة السحابیة للتمیز وموارد المعامل التقنیة الأخرى.
وقع البروتوكول الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور خالد الدرندلي عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق.
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