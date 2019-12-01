شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء توقع عقد إنشاء محطة محولات "البساتين 3" بتكلفة 86 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع الإتحاد المكون من إحدى الشركات المصرية وأخرى صينية، لإنشاء محطة محولات البساتين 3 بمنطقة كهرباء القاهرة .
وأوضحت المهندسة صباح مشالى، فى بيان اليوم، أنه تم توقيع العقد لإنشاء محطة محولات البساتين (3) جهد 11/66 ك.ف سعة 2× 40 م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز (GIS).
وأضافت أن حجم الأعمال المطلوب يتضمن إنشاء 10 خلايا جهد 66 ك.ف ، و2 موزع جهد 11 ك.ف بالإضافة إلى مهمات الوقاية والاتصالات والأعمال المدنية للمحطة .
وأشارت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى أن التكلفة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى 86,2 مليون جنيه مصري يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد واستلام الموقع خالى من الموانع.
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