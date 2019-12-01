شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشارك فى اجتماعات مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بمدرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى العاصمة الإسبانية مدريد لرئاسة وفد مصر المشارك فى اجتماعات مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ الخامس والعشرين والمعروف باسم مؤتمر الأطراف 25 (COP25)، حيث تشارك الدكتورة فى اجتماع رؤساء الدول والوفود بالمؤتمر والذى ينظمه ملك إسبانيا والمقرر عقده غدا الاثنين.

ويكتسب هذا المؤتمر أهمية كبرى لأن المفاوضات ستعمل على إيجاد حلول سريعة للحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض بما لا يزيد عن 2 درجة مئوية حتى عام 2100، ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية المتزايدة والتى أصبحت تهدد كوكب الأرض وشعوب العالم.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية هذه المفاوضات فى التوافق بين الدول المتقدمة والنامية لبذل المزيد من الجهود للتصدى للتغيرات المناخية مشيرة إلى أن المشاركة فى هذا المؤتمر تعد استكمالا لدور مصر وما بذلناه من جهود لدفع ملف التكيف ضمن أهم الموضوعات التى سيتم مناقشتها بالجلسات خاصة بعد نجاحنا مع إنجلترا فى قمة المناخ الماضية خلال سبتمبر الماضى فى حشد أكثر من 110 دولة للإعلان السياسى وكذلك مصادر تمويل إضافية للتكيف من خلال شركاء التنمية.

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وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه يجب أن يكون هناك توازن فى عملية الإبلاغ عن ما تم من قبل الدول النامية وما يتم توفيره من تمويل من قبل الدول المتقدمة مضيفة أن رسالتنا أيضا للعالم خلال هذا المؤتمر أن الشباب يلعب دورًا محوريًا فى التصدى لقضية تغير المناخ وهذا الدور يتجسد فى أن مصر خلال منتدى شباب العالم هذا الشهر تضع قضية تغير المناخ ضمن الأجندة الخاصة بها وذلك لرفع وعى الشباب بأثر تغير المناخ على الإنسانية.

وأكدت وزيرة البيئة أنها تقدمت بالشكر للحكومة الإسبانية على استضافتها لهذا المؤتمر الذى كان من المزمع عقده فى سانتياجو بتشيلى مشيدة بالترتيبات التى بذلتها الحكومة الإسبانية خلال وقت قصير لترتيب واستضافة كل الوفود الخاصة بهذا المؤتمر لضمان عقده فى موعده المحدد.

وتشارك وزيرة البيئة فى تلك الاجتماعات التى تهدف إلى حشد الجهود الدولية لدفع العملية التفاوضية، وإيجاد الحلول السريعة والعادلة لتلك القضية التى باتت تشغل العالم أجمع كما تم تشكيل وفد مصرى من عدد من الوزارات والجهات المعنية بتغير المناخ للمشاركة بفاعلية فى هذا المؤتمر الذى يتضمن العديد من الاجتماعات الهامة.