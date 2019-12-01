شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لرفع المخلفات وروث الحيوانات بالمناطق العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت، صباح الأحد، الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة حملة لرفع القمامة ومخلفات الحيوان من أمام مدرسة «مصطفى محمود» الابتدائية بمنطقة عرب غنيم بحلوان، بالتعاون مع جامعة حلوان والإدارة التعليمية بالتبين والحى تحت شعار «معا في حب مصر»، يأتي ذلك في محاولة منهم لنشر الوعى البيئى داخل المناطق العشوائية.

وتجمع أهالى المنطقة في الساعات الأولى من الصباح، في محاولة منهم للمشاركة في المبادرة والتى وصفها عدد منهم ب «المنقذ» من الأمراض والأوبئة بسبب انتشار إسطبلات الخيل أمام المدرسة الابتدائية والوحدة الصحية بالمنطقة، وقام الحى بالتشجير حول سُوَر المدرسة، وقام عدد من طلبة المدرسة بدهان الجدران بالألوان المبهجة.

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وقالت أمل فوزى، مدير عام الإدارة العامة للخدمة الإجتماعية بوزارة الصحة، جاءت مبادرتنا لمنطقة «عرب غنيم» بعد إجراء استبيان عن المنطقة التي تعانى من انتشار القمامة وروث الحيوانات بشكل كبير حول سُوَر المدرسة، والتى تعرق حركة ودخول التلاميذ والتى قد تعرضهم للإصابة بالأمراض.

وأشارت «فوزى» إلى أن المبادرة جاءت بالمشاركة مع جامعة حلوان، لرصد المشكلات الصحية داخل المناطق العشوائية، واحتياجات المواطنين ومحو أميتهم ونشر الوعى البيئى وتقديم الخدمات الثقافية للأسر والأطفال، وتقديم المشاريع الصغيرة وتشجير المنطقة وعقد ندوات صحية للتحذير من السلوكيات الخاطنة لبعض المواطنين، وتشجيعهم من خلال المسابقات ومنحهم الهدايا الرمزية.

وطالب الدكتور شريف رشاد، مدير عام إدارة التبين التعليمية، بتعميم تلك المبادرات التي تخدم المناطق العشوائية على نطاق الجمهورية، خاصة أن تلك المناطق يسكنها عدد كبير من المواطنين لا يجدوا من يستمع إلى مشاكلهم، مشيرا أن المبادرة القادمة ستخص منطقة «كفر العلو» طريق حلوان، من خلال رفع القمامة من أمام المدارس لأنها غياب الوعى البيئى أزمة مجتمع نعانى منها، وهو ما نحاول التخلص منه من خلال نشر ثقافة التشجير الصديقة للبيئة.