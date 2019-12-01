شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ضبط تقاوي قمح معبأة في عبوات مزورة بمحافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأجهزة الفنية بالوزارة بضبط منظومة التقاوي وحماية المزارعين وضمان حصولهم على تقاوي عالية الجودة والإنتاجية وبالسعر المدعوم. وقال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إن لجان المتابعة تواصل عملها في المتابعة الدقيقة المستمرة لتوزيع التقاوي لمختلف المحاصيل من قبل الوزارة وتوفيرها وعدم التلاعب والغش في الأسواق والعمل على ضبط الأسعار.
وأضاف حاتم إبراهيم أن لجنة المتابعة ضبطت كميات من التقاوى لمحصول القمح معبأة في عبوات مزورة باسم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى وأيضا معبأة بأقماح تجارى، موضحا أن اللجنة حررت محاضر في قسم الشرطة بكفر الدوار وإحالة المخالفين للنيابة مع التحفظ على العبوات المزورة والتى كان يتم بيعها بأسعار مرتفعة.
وتابع رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أن اللجنة قامت أيضا بضبط كميات من تقاوى القمح بالنوبارية من إنتاج الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى يتم بيعها في السوق السوداء بأغلى من أسعارها المعتمدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وناشدت وزارة الزراعة المزارعين على مستوى الجمهورية الإبلاغ عن أي تلاعب في أسعار تقاوى القمح وعدم الشراء إلا بالسعر المقرر من الوزارة لمختلف الأصناف على مستوى الجمهورية.
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