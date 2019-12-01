شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا أمطار على السواحل الشمالية وسيناء.. والصغرى بالقاهرة 15درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على شمال شرق البلاد، مع فرصة سقوط الأمطارعلى السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 ، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

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